Weltraumtechnologie in Handschuhen und Mützen

Outdoor Research hat sehr viel Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von verlässlichen, funktionellen Accessoires wie Handschuhen, Mützen und Gamaschen. Für Winter 19/20 setzt Outdoor Research diesen Weg konsequent fort und stattet neue Handschuhmodelle mit Primaloft Aerogel aus, einem innovativen stark kompressionresistenten Isolationsmaterial. Einzigartig ist dabei die Verwendung von Aerogel nicht nur im Bereich der Hand, sondern auch für die Finger. Weiterhin wird Aerogel in den Sohlen von Winter-Booties und in bestimmten Zonen des Tundra Balaclava eingesetzt.