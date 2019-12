Diese Promis kriegen nicht genug vom schönsten Tag

„Es war wie ein Neuanfang“

Ozzy und Sharon Osbourne gaben sich 2017 in Las Vegas nach einer Trennung wegen einer Affäre des Musikers noch einmal das Jawort. „Das ist das Datum, an das ich mich erinnern werde“, erklärte Ozzy Osbourne später, „Sharon und ich haben so viel durchgemacht, dass das ganz ehrlich wie ein Neuanfang war.“