27.000 SPÖ-Mitglieder suchen die Spitzenleute aus

Natürlich müsse all das mal in den Gremien diskutiert werden - ob und wie man so einDirektwahlmodell für die 27.000 Mitglieder auch außerhalb von Linz umsetzen könnte. „Ich als Birgit Gerstorfer bin da hochgradig aufgeschlossen“, sagt die Landesparteichefin. Das, was Luger nun angekündigt hat, findet sie „mutig und auch g’scheit“.