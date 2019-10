„Arbeitet weiter!“: Mann verstarb in Amazon-Lager

„Wurden gezwungen, zurück an die Arbeit zu gehen“

Als man Notiz von dem Zwischenfall nahm, wurde Bill Foister erstversorgt. Kollegen versuchten, ihn mit einer Herzmassage und einem Defibrillator zurück ins Leben zu holen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo man seinem Bruder nur noch den Tod des Arbeiters mitteilen konnte. An seinem Arbeitsplatz habe man die Kollegen unterdessen zurück an die Arbeit geschickt, erinnert sich ein Kollege. „Nach dem Zwischenfall wurde jeder gezwungen, wieder an die Arbeit zu gehen. Keine Zeit, sich zu entspannen: Erst sieht man einem Mann beim Sterben zu und dann sagen sie dir, alle müssen zurück an die Arbeit und so tun, als wäre nichts passiert.“