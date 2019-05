Schwangere gekündigt: Arbeiterinnen klagen Amazon

Amazon-Mitarbeiter werden lückenlos überwacht

Die strikten Regeln beim Online-Riesen, der weltweit 600.000 Menschen beschäftigt, betreffen freilich nicht nur Schwangere. Erst kürzlich wurde bekannt, wie Amazons IT-Systeme die Produktivität der Mitarbeiter lückenlos überwachen und bei zu viel „Time off Task“ - also Pausenzeit - oder zu geringem Paket-Pensum automatisch zuerst Mahnungen und dann Kündigungen verschicken. Rebecca Kolins Givan, eine Expertin der Rutgers School of Management and Labor Relations, im Gespräch mit „CNET“: „Das System ist so gestaltet, dass es nichts zulässt, das die Produktivität schmälert - sei das eine Schwangerschaft oder irgendetwas anderes.“