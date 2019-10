Formel-1-Legende trauert um verstorbene Tochter

Diese schockierende Nachricht gaben Scheckter und seine Ehefrau Clare in einer öffentlichen Erklärung am Montag bekannt. Laut dieser Mitteilung starb Ila bereits am 17.Oktober. Die vermutete Todesursache: Sie nahm versehentlich zu viele Drogen, schlief ein und starb daran. Welche Drogen sie genommen hatte, teilte die Familie nicht mit.