Klagenfurt: In der Stadt weihnachtet’s schon

„Die gute Nachricht ist, dass die Leerstände in der Innenstadt endlich wieder zurückgehen“, meint Wirtschaftsstadtrat Markus Geiger. „Manche Geschäfte geben auf, andere eröffnen – das soll in einer lebendigen Stadt auch so sein.“ Bestes Beispiel ist der Alte Platz, wo etwa bei Kunden des „Pasena“-Geschenkladens Wehmut herrscht – man sperrt zu. Dafür soll sich in den Räumlichkeiten die Bäckerei Auer mit einem Café ansiedeln. Auch nebenan ist im Alten Rathaus neues Leben eingezogen: Wo einst teure Designerware verkauft wurde, lockt nun „BonBon“ mit preiswerter Kleidung.