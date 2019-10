Saisonalität schützt Klima

Für den Landwirt sind es kleine, aber nicht minder wichtige Schritte, die einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Sein Stichwort lautet „Saisonalität“. „Österreich hat so eine unglaubliche Vielfalt an saisonalem Obst und Gemüse. Man braucht nicht unbedingt Gurken im Winter. Es gibt zu jeder Jahreszeit tolle Früchte“, weiß der Fachmann. Er ist überzeugt, dass auch die Konsumenten einen solchen Schritt mittragen würden. Wobei er eine klare Trennung zur Regionalität macht: Zitronen anzubauen, um sie als regional verkaufen zu können, sieht er kritisch. Was den Paradeiserkaiser besonders ärgert, ist Verschwendung: „Ein Drittel der Früchte sind zu groß oder zu klein, um den Größenvorschriften der Märkte zu entsprechen“, sagt Stekovics. Größenvorgaben interessieren die alten Pflanzensorten, die er in Frauenkirchen anbaut und vermehrt, ohnehin nicht. Dafür kämen diese aber besser mit den veränderten klimatischen Verhältnissen zurecht. „Das funktioniert ohne Spritzmittel und ohne Dünger“, betont Stekovics.