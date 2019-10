Eberhard Forcher startet Zeitmaschine

„Bin noch nicht in Pension“

Im „Gesprächsstoff“-Interview stand der 65-Jährige am Sonntag Programmchefin Sigrid Hroch Rede und Antwort. „Ich bin im Pensionsalter, aber noch nicht in Pension“, versichert der Mann, der es mit seiner Band Tom Pettings Herzattacken und dem Hit „Bis zum Himalaya“ einst selbst in die Hitparaden geschafft hat.