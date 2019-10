Messerstich und fliegende Flaschen

Tatort eins: Zwei afrikanische Staatsbürger (21 und 23 Jahre alt), die um die zwei Promille intus hatten, versuchten ihr Glück gegen sechs Uhr früh bei einer 39-Jährigen aus der Dominikanischen Republik. Ein 36-jähriger Landsmann wollte die Frau vor einer Belästigung schützen. Da zückte der 21-jährige Somalier ein Jagdmesser mit einer gut zehn Zentimeter langen Klinge. Der etwas ältere Landsmann entriss ihm das Messer und verletzte den 36-Jährigen aus der Dominikanischen Republik am Ohr. Nach diesem Angriff kam es zu einem Tumult. Eine fliegende Flasche verletzte den 21-Jährigen am Kopf. Die Polizei brachte den 23-Jährigen in die Justizanstalt.