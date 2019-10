Riesige Betonwand schützt vor neuer Flut

30 Bauarbeiter arbeiten auf Hochtouren. Zwei Stiegenabgänge führen direkt ans Wasser. Am Spitz, wo die Lavant in die Drau fließt, soll eine Ruheoase zum Verweilen geschaffen werden. Weiter oben an der Lavant wird ein Zubau für das Feuerwehrhaus direkt auf die Schutzmauer aufgesetzt. Heute, Sonntag, lädt Kommandant Hannes Kienberger zum Spatenstich für den Zu- und Umbau: „Wir wollen in zwei Jahren fertig sein.“ 850.000 Euro werden investiert.