Lufthansa-Streik: Mehrere Flüge gestrichen

Der Warnstreik der Flugbegleiter einiger Lufthansa-Töchter in Deutschland hat am Sonntag Auswirkungen auf mehrere Flughäfen gehabt. Am Flughafen Berlin Tegel etwa seien in der Früh 15 geplante Abflüge von Eurowings ausgefallen, sagte eine Sprecherin. Ansonsten hatte der Ausstand aber keine größeren Beeinträchtigungen im Flugverkehr zur Folge. In Österreich fielen nur vereinzelt Eurowings-Flüge aus.