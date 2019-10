Angestellter verfolgte Ladendieb in Kefermarkt

Am 18. Oktober gegen 8.55 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Einkaufsmarkt in Kefermarkt gerufen, da dort ein Ladendieb von einem Angestellten verfolgt werden würde. Der Angestellte gab an, den Verdächtigen am Bahnhof Kefermarkt aus den Augen verloren zu haben. Die Beamten konnten bei der Durchsuchung des Bahnhofgeländes den Verdächtigen, einen 39-jährigen Polen, in einem Gebüsch, nächst einem Zaun, welcher seine weitere Flucht verhinderte, versteckt vorfinden.