Treffpunkt verpasst! Bayern-Stars droht Megastrafe

Megastrafe

Trainer Niko Kovac kann Disziplinlosigkeiten nämlich gar nicht leiden, bestrafte diese in der Vergangenheit stets beinhart. So wie Anfang September als Alphonso Davies zu einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro verdonnert wurde, weil er das Mannschaftstraining nach einem Paris-Aufenthalt komplett verpasst hatte. Ob Perisic und Martinez billiger davonkommen? Fest steht: Bei den Bayern herrscht nach der Aufregung um Thomas Müller jetzt neuer Wirbel.