Interesse an Thomas Müller: „Jederzeit willkommen“

Thomas Müller steht derzeit beim FC Bayern München auf dem Abstellgleis. Angeblich ist der Deutsche mit seiner Reservistenrolle so unzufrieden, dass er noch im Winter weg will. Am Rande des Abschiedsspiels von Rafael van der Vaart zeigte Ajax-Sportdirektor Marc Overmars Interesse an einer Verpflichtung des 30-Jährigen.