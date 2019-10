Rockstar im Therapieraum

Setzinger bleibt Stürmer

In diesen Tagen lernt Protas einen neuen Crack kennen: US-Verteidiger Charlie Dodero wechselt zu den 99ers, feiert aber erst am Dienstag in Linz sein Debüt. Matt Garbowsky (er fehlt rund zwei Monate) wird abgemeldet. Auch fix: Kapitän Oliver Setzinger bleibt weiter Stürmer.