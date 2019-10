Handke: „Ich hätte Fußtritte austeilen sollen“

In einem am Dienstag in der schwedischen Tageszeitung „Dagens Nyheter“ publizierten Artikel meldete sich Mats Malm, der Ständige Sekretär der Akademie, zu Wort. Handke habe „provokative, ungeeignete und unklare Kommentare in politischen Fragen“ gemacht, so Malm. Handke habe jedoch niemals das Blutvergießen glorifiziert und stattdessen das Srebrenica-Massaker klar verurteilt. „Die Akademie (...) hat nichts in seinem schriftstellerischen Werk gefunden, das eine Attacke auf die Zivilgesellschaft darstellt oder den Respekt für die Gleichheit aller Menschen infrage stellt“, schrieb Malm.