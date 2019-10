Antrag ohne Entnahme von Wölfen beschlossen

Der Dreierlandtag Tirol-Südtirol-Trentino hat am Mittwoch bei seiner Sitzung in Meran einen Antrag zu Wölfen in Almgebieten mehrheitlich angenommen, in dem die Entnahme von einzelnen, problematischen Tieren nicht mehr festgeschrieben war. Ein Antrag zu „wolffreien Almgebieten“, der zuvor von Südtiroler Abgeordneten eingebracht wurde, war damit nicht mehrheitsfähig.