Haltestelle wird zum finanziellen Trauerspiel

Rund 210.000 Euro würde der Umbau der Haltestelle Birkensiedlung kosten – das ist in etwa so viel, wie die Stadt zum Bau der Haltestelle des Landes zuschießt. Ausschlaggebend sind allerdings die laufenden Kosten: Auf rund 381.000 Euro jährlich kommen die Verkehrsexperten in ihren Berechnungen. Die beinhalten die zusätzlichen Kilometer, die beim Anfahren der Birkensiedlung zustandekommen, inklusive einem Obus samt Fahrer. Der wäre notwendig, um das Streckennetz aufrechterhalten zu können.