Streit um Facebook-Seite: Strache stellt Ultimatum

Wie Straches Anwalt am Dienstagabend im ORF-„Report“ bekannt gab, wurde die FPÖ bereits am vergangenen Freitag in einem Schreiben aufgefordert, die Zugangsdaten für die offizielle Facebook-Seite „HC Strache“ herauszugeben. Auch habe man der Partei mit dieser „außergerichtlichen Inanspruchnahme“ eine Frist bis kommenden Freitag gesetzt, sich zu äußern.