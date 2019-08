Strache: Keine Kontrolle mehr über Facebook-Seite?

„Persönliche Akzente setzen“

In einem knappen Statement ergänzt die Social-Media-Abteilung der FPÖ: „Die Administratorenrechte der großen FPÖ-Seiten, wie etwa jene von Norbert Hofer oder Herbert Kickl, liegen ebenfalls bei der Partei, weil diese auch sämtliche Werbeausgaben dafür trägt. In Wahlkampfzeiten wird auch die Redaktion zentral koordiniert, um sicherzustellen, dass die Einträge inhaltlich und zeitlich optimal abgestimmt werden. Das ist auch ein gewöhnlicher Vorgang.“ Jeder könne aber über seine private Profilseite „mit seiner Fan-Community in direktem Kontakt stehen und persönliche Akzente setzen“. Weitere Nachfragen von krone.at beantwortete FPÖ-Pressesprecher Lukas Brucker nicht: „Ich verweise auf das Statement.“