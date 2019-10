Felicity Huffman trat ihre Haftstrafe an

Die in den Bestechungsskandal um Zulassungen zu US-Eliteuniversitäten verwickelte Schauspielerin Felicity Huffman hat ihre zweiwöchige Haftstrafe angetreten. Sie habe sich Dienstag früh in die Haftanstalt in Dublin östlich von San Francisco begeben, teilte ein Sprecher der 56-Jährigen mit.