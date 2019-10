Lkw-Fahrverbot soll nun Lebensqualität erhöhen

Mit Fahrverboten für Lkw sollen burgenländische Gemeinden an den Staatsgrenzen entlastet werden. „Ziel ist es, unbegrenzten grenzüberschreitenden Transitverkehr nicht zuzulassen, sondern nur einen Zielverkehr, der im Interesse der lokalen Wirtschaft ist“, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SP). „Das sorgt für mehr Sicherheit auf unseren Straßen und ist ein wichtiges Signal an den Klima- und Umweltschutz in unserem Bezirk“, ergänzt seine Parteikollegin, Landesrätin Astrid Eisenkopf.