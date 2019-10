Leichtes Erdbeben der Stärke 1,8 in Innsbruck

In Tirol hat in der Nacht auf Dienstag die Erde leicht gebebt. Die Erdstöße ereigneten sich um 2.28 Uhr westlich von Innsbruck und hatten laut dem Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) eine Stärke von 1,8. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und der Magnitude nach nicht zu erwarten, hieß es.