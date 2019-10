Betrüger-Paar stahl teuren Schmuck aus Geschäft

Dreister Trickdiebstahl am Montag Nachmittag in Landeck! Ein Betrüger-Paar gab sich in einem Juweliergeschäft als vermeintliche Kundschaft aus und zog die Verkäuferin dreist über den Tisch. Der Mann und die Frau machten sich schließlich mit Schmuckgegenständen im Wert von mehreren Tausend Euro aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen.