Kubica kritisiert Team scharf - Williams kontert

Unfall im Qualifying

Nach rund zwei Minuten in der ersten K.o.-Entscheidung krachte Kubica mit seinem Williams eingangs der Start-Ziel-Geraden in die Leitplanke und demolierte seinen Wagen. „Leider verschätzte ich mich und war am Ausgang der letzten Kurve nicht aufmerksam genug.“ Dennoch hat offenbar auch der neue Flügel eine Rolle gespielt. „An diesem Morgen wurden womöglich einige Grenzen überschritten. Aber ich will mich nicht beschweren. Noch 20 Sessions bis zum Ende des Jahres“, so Kubica.