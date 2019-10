ÖSV-Stars präsentieren Mode und bekommen Teekannen

Zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt mit den Alpin-Riesentorläufen in Sölden haben die Stars des Österreichischen Ski-Verbandes (ÖSV) am Laufsteg ihre neuen Outfits präsentiert. Die Models um Anna Gasser, Anna Veith, Matthias Mayer und Stefan Kraft schlüpften am Freitag im Salzburger Europark erstmals in die Kollektion für die Saison 2019/20, es wurden auch fleißig Autogramme geschrieben. Im Zuge der Modenschau wurden mit den „Goldenen Teekannen“ auch die beliebtesten Wintersportler ausgezeichnet.