Physik-Nobelpreis für Kosmologie und Exoplaneten

Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht zur einen Hälfte an den Kanadier James Peebles „für theoretische Entdeckungen in der physikalischen Kosmologie“ und zur anderen Hälfte an die beiden Schweizer Forscher Michel Mayor und Didier Queloz „für die Entdeckung eines Exoplaneten, der einen solaren Stern umkreist“. Das hat das Nobelpreiskomitee am Dienstag in Stockholm bekannt gegeben.