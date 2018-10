Friedensnobelpreis für Kampf gegen sexuelle Gewalt

Der Friedensnobelpreis 2018 geht zu gleichen Teilen an den kongolesischen Arzt Denis Mukwege und die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad. Das Duo erhalte die Auszeichnung für seinen Kampf gegen sexuelle Gewalt als Waffe bei Kriegen und bewaffneten Konflikten, gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit neun Millionen Schwedischen Kronen (umgerechnet rund 870.000 Euro) dotiert.