Lädierter Walkner trotzte den Schmerzen

Nachdem sein Bein diese, 220 Kilometer lange Belastungsprobe einigermaßen gut überstanden hatte, entschied der in der Gesamtwertung vor dem Schlusstag auf Platz sieben liegende Salzburger, auch die letzte Sonderprüfung in Angriff zu nehmen. „Ich habe mittelschnell angefangen und einige Kurven versäumt, da ich einfach nicht zur Hinterradbremse hingekommen bin. Es einfach weh getan. Als bei Kilometer 50 dann Toby Price dahergekommen ist, hat mich schon ein bisschen der Ehrgeiz gepackt und ich bin mit ihm mitgefahren. Rund um Kilometer 90 herum habe ich dann etwas den Anschluss verloren, da es doch ordentlich gestaubt hat. Die nächsten 70, 80 Kilometer waren dann auf ziemlich unruhigen, rollenden Steinen zu absolvieren. Da musst du fsdfgas viel Druck auf die Fußraster bringen um einigermaßen einen Grip zusammen zu bekommen. In den Linkskurven habe ich dann aber recht schnell gemerkt, dass ich nicht sonderlich viel Grip aufbauen kann aufgrund der Schmerzen. Die meiste Zeit habe ich das Bein gar nicht am Fußraster gehabt, da ich ihn gar nicht so weit abbiegen konnte. Zum Schluss wurde die Piste dann wieder schneller und ich konnte sogar nochmals etwas an Zeit auf Toby aufholen und bin schlussendlich Tages-Vierter geworden, 3:30 Minuten hinter Price“, analysierte der KTM-Werkspilot.