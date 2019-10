Akutordinationen gut angenommen

„Ziel war es, den Bürgern an den sogenannten Randzeiten wie in den Abendstunden eine gute Versorgung anzubieten. Und dieses Konzept ist voll aufgegangen“, so SP-Klubobfrau Ingrid Salamon. Gleichzeitig entlasten die Akutorganisationen in allen sieben Bezirken die Spitalsambulanzen und machen den Landarzt-Beruf wieder attraktiver, weil weniger Nacht- und Bereitschaftsdienste anfallen. „Ganz wichtig war auch, dass die Akutordinationen nicht nur in Bezirken mit einem Spitalsstandort sondern auch in Mattersburg und Jennersdorf realisiert wurden“, so Salamon weiter.