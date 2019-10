Einsatzkommando stürmt Wohnung des Lkw-Angreifers

Syrer seit 2015 in Deutschland

Bei dem festgenommenen Lkw-Angreifer handelt sich um einen 32-jährigen Syrer aus dem hessischen Landkreis Offenbach, der sich seit 2015 in Deutschland aufhält und 2016 einen subsidiären, also eingeschränkten Schutzstatus erhalten hat. Er war Montagmittag in der Limburger Innenstadt mit einem gestohlenen Lkw auf acht Autos zugerast. Dabei wurden laut Polizei neun Menschen leicht verletzt, unter ihnen auch der Fahrer des Lastwagens. Der Syrer soll bei der Festnahme „Allah“ gerufen und sich heftig gewehrt haben.