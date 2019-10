20 neue Monde um den Ringplaneten Saturn entdeckt

Drei der neuentdeckten Monde (in der Grafik blau bzw. grün gekennzeichnet) rotieren in die gleiche Richtung (prograd) wie der Saturn, 17 bewegen sich entgegen der Hauptrotationsrichtung auf retrograden Bahnen (in der Grafik rot dargestellt) um den Ringplaneten, berichten die Astronomen. Gefunden haben sie die winzigen Monde mit dem Subaru-Teleskop auf dem Mauna Kea auf Hawaii.