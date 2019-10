Gleich sechs Mal Katastrophenalarm in Linz

Waldbrand

In unwegsamem Gelände wurde die Waldbrandbekämpfung trainiert, es wurden so schnell wie möglich Straßen freigemacht, nach Personen gesucht. Im Chemiepark musste ein Schadstofflager geräumt werden und ins Hafenbecken stürzte ein Hubschrauber, der geborgen werden musste. Nur ein paar Minuten vor Einsatzbeginn erfuhren die Florianijünger, was zu tun ist.