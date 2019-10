Was passiert nun mit der wiederentdeckten Burg?

Zweite Festung ist ein Sensationsfund

Aber nicht nur Stellungen der Kanonen Kaiser Maximilians konnten am Zeller Berg gefunden werden, wie die „Krone“ berichtete. Dazu kam nach Sondierung und „wissenschaftlicher Schwerstarbeit“ mit Grabungswerkzeugen etwas noch viel Größeres nach 210 Jahren unter der Erde wieder ans Tageslicht. Nämlich die Kellergewölbe und Grundmauern von einem der zwei rautenförmigen Türme, der ab dem Jahr 1552 bis 1740 errichteten zweiten Festungsanlage in Kufstein am innerstädtischen Zeller Berg.