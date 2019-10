Mann attackiert Schaffner, Polizei

Schutz vor angeblicher Verfolgung in seiner Heimat suchte ein Afghane in Österreich - und „dankte“ es mit Attacken und Drohungen gegen einen ÖBB-Zugbegleiter sowie die einschreitenden Polizisten. Jetzt hätte sich der 26-Jährige in Eisenstadt vor Gericht verantworten sollen. Doch der Flüchtling schwänzte seinen Prozess.