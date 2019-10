SPÖ-Schickhofer legt Klimapaket für Steiermark vor

Klimaschutz ist neben Sicherheit ein Schwerpunktthema von SPÖ-Spitzenkandidat Michael Schickhofer. Am Donnerstag präsentierte er nach der Regierungssitzung ein Maßnahmenpaket. So soll es in landesnahnen Buffets viel mehr Bio-Lebensmittel geben und Benzin und Diesel sollen aus der Fahrzeugflotte des Landes verbannt werden.