BRONZE! Weißhaidinger macht bei LA-WM fette Beute

Vergessen war im Finale all das Theater der Qualifikation, in der Weißhaidinger nicht mit seinem Wettkampf-Diskus hatte werfen dürfen. So blieb ihm nur der Trainings-Diskus. Da hatte er nur als Zwölfter und Letzter das Finale erreicht. Aber im Finale segelte dann die Scheibe sensationell weit. So wie es die ganze Saison über gewesen war. Da hatte er heuer den zweiten Platz beim Diamond-League-Finale in Brüssel belegt und sogar das „Match“ Europa vs. USA in Minsk gewonnen. Und jetzt die Krönung - WM-Bronze! Dann machte sich Luki jubelnd mit der rot-weiß-roten Fahne auf die Ehrenrunde, in der Mixed-Zone lag er seinem Trainer Högler jubelnd in den Armen. Ein großartiges Duo, das inzwischen ein großes Team um Luki aufgebaut hat. Medaillen bei EM und WM hat er jetzt schon. Nächstes Jahr folgt Tokio. „Klar, da ist eine Olympia-Medaille ein Ziel. Dann hätte ich die ganze Sammlung komplett!“ Aber nach der Rückkehr ins Hotel gibt es jetzt erst einmal eine Feier - wohl auch mit dem einen oder anderen Bier ...