Schickhofer grenzt sich von Bundes-SPÖ ab

In der Steiermark hat die SPÖ bei der Nationalratswahl laut Hochrechnung 5,4 Prozentpunkte verloren und ist auf 19,7 Prozent abgestürzt. Die Verluste sind noch größer als im Bundesschnitt. Auch zahlreiche Arbeiterhochburgen in der Obersteiermark, wie Leoben, Bruck und Judenburg, gingen diesmal an die ÖVP verloren. Ein Debakel gab es auch in Graz.