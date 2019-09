Schönberg am Kamp: ÖVP wieder an der Spitze, Grüne legen zu

Die ÖVP bleibt in Schönberg am Kamp bei der Nationalratswahl 2019 auf Platz eins. Das Ergebnis von 50,81 Prozent bedeutet einen deutlichen Zuwachs um 9,35 Prozentpunkte. Rang zwei ging wieder an die FPÖ, für die es 18,01 Prozent gab. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 ist das allerdings ein drastischer Rückgang um 10,94 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 32,8 Prozentpunkten groß. 12,63 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei eindeutig um 8,54 Prozentpunkte.