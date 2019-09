Drogerie-Seriendieb: Polizei fahndet mit Foto

Serienweise Diebstähle in Drogerien

Der Mann dürfte in den letzten Tagen in Tirol 13 gleichgelagerte Diebstähle in Drogeriemärkte begangen haben. Es ist nicht auszuschließen, dass es auch in anderen Bundesländern zu Ladendiebstählen durch den Verdächtigen gekommen ist bzw. kommen wird. Um zweckdienliche Hinweise an das Landeskriminalamt Tirol unter der Telefonnummer 059133/703333 wird ersucht.