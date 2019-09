Zehntausende Euro weg: Tiroler Konto geplündert

Als der Mann am nächsten Morgen wieder in die App einstieg, hatten die Täter bereits einen namhaften Betrag vom Online-Sparbuch auf das Girokonto übertragen und anschließen im Namen des 49-Jährigen drei Prepaid-Karten erstellt. „Auf diesen wurden insgesamt ein namhafter fünfstelliger Euro-Betrag überwiesen“, so die Exekutive.