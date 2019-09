„Der Distelfink“: Wenn Terror dein Leben verändert

Hochkarätige Literaturverfilmung: Ein Terroranschlag auf ein Museum hat das Leben des 13-jährigen Theo für immer verändert. Vom Leben schwer mitgenommen, klammert sich der Bub in „Der Distelfink“ (ab 27.9. im Kino) bis ins Erwachsenenleben heimlich an die einzige greifbare Verbindung zu seiner Mutter, die er an jenem entsetzlichen Tag verloren hat - das Gemälde eines winzigen Vogels, festgekettet an seiner Stange: der Distelfink. Gewinnen Sie mit krone.at Tickets und Goodies der Romanverfilmung mit Ansel Elgort und Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman.