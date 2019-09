Tankstellen-Betrüger zahlte nur für Zigaretten

Vier Mal wandte ein Betrüger von 10. bis 20. September denselben Trick an derselben Imster Tankstelle an: Der 59-jährige Tatverdächtige soll einige Liter Sprit getankt und wie üblich in den Tankstellenshop gegangen sein. „Dort bezahlte der Italiener jedoch lediglich für eine Packung Zigaretten und verschwieg den Tankvorgang“, schildert die Polizei.