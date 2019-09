Abgang nahe? Sturm-Trainer El Maestro rastet aus

Tatsächlich sah sich Sturm bei allen drei bisherigen Saisonniederlagen von den Referees benachteiligt. Beim 0:1 gegen Rapid wurde Anastasios Avlonitis vor dem Gegentor laut Ansicht der Grazer regelwidrig geblockt, beim 0:1 in Hartberg haderte Sturm mit dem entscheidenden Elferpfiff. Beim 0:2 gegen den LASK in der Vorwoche wurde beim Stand von 0:0 ein vermeintliches Torraub-Foul am durchbrechenden Kiril Despodow nicht geahndet. In Mattersburg pfiff der 33-jährige Spurny in seinem vierten Bundesliga-Einsatz schon kurz vor der Pause einen umstrittenen Strafstoß, den Siebenhandl aber hielt.