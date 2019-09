Wolff: Hamilton gegen Leclerc? „Richtig geil!“

Nach dem beinharten Duell vor zwei Wochen in Monza wurden die Töne rauer, härter. „Ich bin bereit für hartes Racing. Wenn das für alle klar ist und wir alle gleich behandelt werden, dann gerne“, tönte Hamilton, der in Monza auch bemängelt hatte, dass die junge Fahrergeneration seiner Meinung nach mehr Spielraum von den Stewards bekommt. Leclerc war damals mit der „Gelben Karte“ davongekommen, antwortet auf die Kampfansage frech: „Wenn Lewis jetzt auch härter fährt, freut mich das. Ich weiß nur nicht, ob das so eine gute Idee ist. Die Strecke ist verdammt eng.“