Lovely Days: Deep Purple und Co. in Eisenstadt

Die 15. Auflage des Lovely Days wird am Samstag, 4. Juli 2020 stattfinden. Und auch das Line-Up steht bereits fest. Mit Deep Purple und Uriah Heep beehren uns im neuen Jahr zwei der wohl kultigsten Rock-Größen. Sohn Dweezil bringt mit Dweezil Zappa plays Frank Zappa die Musik seines Vaters Frank Zappa live auf die Bühne. Glam-Rock vom Allerfeinsten und ein Hitfeuerwerk gibt‘s von den Kult-Rockern The Sweet. Der Name ist Programm -The Doors Alive erwecken die Legende The Doors wieder zum Leben und bieten eine authentische Performance. Unterhaltsam wird es am Nachmittag mit Monti Beton & Johann K. (Hans Krankl). Den Festival-Auftakt macht der burgenländische Musiker Rudi Treiber samt Band.