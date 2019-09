Internetbetrug: Frau wurde zweimal Opfer!

Angebliche Gerichtsgebühren

Dieser sollte ihr helfen, das Geld wiederzubekommen. In der Folge überwies die Frau nach und nach erneut einen fünfstelligen Eurobetrag an den angeblichen Anwalt für Gerichtsgebühren und Ähnliches auf Konten in Großbritannien und Nigeria. Dafür sollte die 47-Jährige einen sechsstelligen Eurobetrag erhalten, den der Anwalt für sie bei einem Gericht in Nigeria erkämpft hätte.