Kim Kardashian: Geburt verschoben - für Maniküre!

Geburt verschoben - für Maniküre!

Doch selbst, als Kims Arzt bei anrief, um ihr die schreckliche Diagnose Präeklampsie, die sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, die für Kind und Mutter lebensgefährlich sein kann, mitzuteilen, gab‘s für die „Keeping Up With The Kardashians“-Beauty noch keinen Grund zur Eile. Im Gegenteil - sie fragte ihren Arzt sogar, ob sie nicht doch erst in zwei Stunden zur Geburt kommen könne, schilderte Kim nun.