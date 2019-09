Gegner des Leitspitals laden wieder zu einer Demo

Die Causa Leitspital hat in den vergangenen Wochen eine große Dynamik erhalten. Derzeit liegt das Riesen-Projekt im Ennstal ja auf Eis, politisch hält nur noch die ÖVP am Standort Stainach-Pürgg fest. Für Freitag hat die Initiative „Biss“ zu einer Demonstration in Rottenmann geladen, fast alle Parteien sind dabei vertreten.